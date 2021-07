Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB 23-Tornesch - Trunkenheitsfahrt auf dem Parkplatz Forst Rantzau

Bad Segeberg (ots)

Auf dem Autobahnparkplatz "Forst Rantzau" ist am Donnerstagabend (29.07.2021) ein Mann aufgefallen, der entgegen der dort vorgegeben Fahrtrichtung mit einem Fahrzeug fuhr. Gegen 20.37 Uhr teilten aufmerksame Zeugen mit, dass ein scheinbar alkoholisierter Mann in einen VW Transporter eingestiegen ist und nun auf dem Autobahnparkplatz Forst Rantzau entgegen der Fahrtrichtung fährt. Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn entdeckte den Transporter vor dem Toilettenhäuschen des Parkplatzes. Neben dem Wagen stand ein alkoholisierter 56-jährige Niederländer, der angab nicht gefahren zu sein. Im Laderaum des Fahrzeugs befand sich die Ehefrau des Mannes, welche ebenfalls stark alkoholisiert auf einer Matratze lag. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann lieferte ein Ergebnis von 2,27 Promille, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Niederländer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Die Polizisten legten dem Transporter eine Parkkralle an, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

