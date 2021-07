Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Zwei beschädigte Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Samstagmorgen (25.07.2021) ist es in Trappenkamp auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße zu zwei Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte die Tatzeit dürfte zwischen 03:15 Uhr und 03:30 Uhr liegen. Zu diesem Zeitpunkt hörte eine 24-jährige Anwohnerin einen lauten Knall, konnte auf dem Parkplatz jedoch nichts erkennen.

Beschädigt wurde ein Chevrolet sowie ein VW Polo. An beiden Fahrzeugen wurden die Windschutz- bzw. Seitenscheiben beschädigt. Der jeweilige Sachschaden dürfte im mittleren dreistelligen Bereich liegen.

Die Polizei in Trappenkamp hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu selbiger geben können. Informationen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04323 - 80527-0 entgegen.

