POL-SE: Wedel/ Frankfurt am Main - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Dilara A.

Bad Segeberg (ots)

Seit Samstag (03.07.2021) wird die 20-jährige Dilara A. aus Wedel vermisst.

Die Polizei fahndet weiterhin mit einer Pressemitteilung und einem Foto nach der Vermissten. Die Pressemitteilung vom 07.07.2021 ist unter nachfolgendem Link einzusehen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4962654

Am 10.07.2021 dürfte sich die Vermisste mutmaßlich in Kelkheim, westlich von Frankfurt am Main, aufgehalten haben.

Frau A. ist 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat dunkle längere Haare. Zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Als Ergänzung ist anzumerken, dass die Vermisste ein Herz-Tattoo am rechten Unterarm in schwarzer Farbe mit der Inschrift "28.10 M" und einem "unendlich"- Zeichen, welches quer im Herz liegt, trägt.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die 110 entgegen.

