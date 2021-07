Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel

Kaltenkirchen - Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisster

Bad Segeberg (ots)

Seit Samstagabend (03.07.2021) wird die 20-jährige Dilara A. aus Wedel vermisst. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Nach derzeitigem Stand verließ die 20-Jährige am frühen Samstagabend eine Wohnung in der Straße Möllers Park in Wedel und wollte in die Mühlenstraße in Wedel gehen, kam hier allerdings nicht an.

Kurz vor 19:00 Uhr meldete sie sich vom Quickborner Bahnhof und bat darum, abgeholt zu werden.

Allerdings konnte sie hier nicht angetroffen werden.

Die Vermisste ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Sie ist nicht ihrem Alter entsprechend geistig entwickelt.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei haben nicht zum Auffinden der jungen Frau geführt.

Entsprechend wendet sich die Kriminalpolizei Pinneberg mit dieser Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung und bittet um Hinweise.

Möglicherweise könnte sich die Vermisste in Kaltenkirchen aufhalten.

Frau A. ist 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat dunkle längere Haare. Zur Bekleidung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Fotos der Vermissten sind über Newsaktuell abrufbar.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die 110 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell