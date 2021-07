Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Werne (ots)

Am Samstag ( 24.07.2021 ) kam es gegen 11:05 Uhr an der Einmündung Bült / Schulstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die 48 jährige Wernerin war mit ihrem Pedelec auf dem Radschutzstreifen der Straße Bült unterwegs. Eine 78 jährige Wernerin kam mit ihrem VW Golf aus der Schulstraße, übersah die Pedelec-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich mit einem RTW zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 800 Euro geschätzt.

