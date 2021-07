Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Fußgänger lässt verletzten Jungen nach Sturz zurück - Polizei bittet um Hinweise

Schwerte (ots)

Ein bislang unbekannter Fußgänger hat sich am Mittwochabend (21.07.2021) in Schwerte beim Spaziergang mit seinen Hunden einem Elfjährigen auf einem Roller in den Weg gestellt, sodass der Junge stürzte und sich verletzte. Der Elfjährige war gegen 18.45 Uhr mit seinem Roller auf dem Gehweg der Geisecker Talstraße in Richtung Eulenhof unterwegs, als ihm ein älterer Fußgänger mit zwei Hunden entgegenkam. Der Mann machte sich plötzlich breit und versperrte dem Jungen den Weg. Weil der Elfjährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, sprang er vom Roller ab und fiel auf die Fahrbahn. Der Fußgänger lachte, sagte dem Elfjährigen, dass ihm das zu Recht passiert sei, und setzte seinen Spaziergang in Richtung Unnaer Straße fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Der männliche Fußgänger, der laut des Jungen in dem Bereich wohnen soll, wurde wie folgt beschrieben: - Ca. 180 cm - Ca. 75 Jahre - Schwarze Kleidung - Schwarze Sonnenbrille - Zwei kleine Hunde (braun und grau) Die Polizei bittet den Fußgänger bzw. Zeugen des Vorfalls, sich an die Wache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

