Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Handtaschendiebstahl - Unbekannter entreißt Seniorin die Umhängetasche

Bergkamen (ots)

Eine 74-jährige Bergkamenerin ging am Mittwoch (21.07.2021) gegen 12 Uhr entlang des Stadtparkes zu einem Discounter am Nordbergcenter. Hier fiel ihr bereits ein junger Mann auf, der ihr entgegen kam. Als die Seniorin nach dem Einkaufen wieder die Straße Zweihausen entlang des Stadtparkes zurückging, kam ihr dieser Mann erneut entgegen. Kaum waren sie aneinander vorbei gegangen, ergriff er die Umhängetasche der Frau und zog so stark daran, dass der Träger riss. Anschließend lief der Täter mit der Beute in den Stadtpark hinein. Die Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - etwa 20 Jahre alt - ungefähr 180 cm groß und schlank, helle Hautfarbe - schwarzes Basecap mit Schirm nach vorne - blaue Jeansjacke - dunkle Hose - blaue medizinische Maske Hinweise zur Tat oder dem Täter bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921-3220 oder 921-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell