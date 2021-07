Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Auto überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Kamen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße in Kamen am Dienstagnachmittag (20.07.2021) hat sich ein Auto überschlagen. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Kamen war gegen 15.40 Uhr mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Hamm unterwegs, als er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Baum touchierte, die Kontrolle über seinen Wagen verlor, sich überschlug und auf der Seite zum Stillstand kam. Der 22-jährige Kamener konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein umliegendes Krankenhaus.

