Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Heckenbrand

Hamm-Rhynern (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind am Mittwoch, 16. September, gegen 9 Uhr, zu einem Brand in der Kleinbahnstraße gerufen worden. Eine Hecke fing Feuer und beschädigte einen Holzzaun sowie eine Straßenlaterne - durch die starke Hitzeentwicklung kam es ebenfalls zu Schäden an einem naheliegenden Wintergarten.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Zur Brandursache sowie dem entstandenen Sachschaden kann aktuell keine Angabe gemacht werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.(mg)

