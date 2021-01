Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall Flucht mit Sachschaden

Rheine (ots)

Am Donnerstag (14.01.) wurde auf der Otto-Bergmeyer Straße im Bereich des Parkplatzes Lidl ein geparkter Saab beschädigt. Ein dunkles Fahrzeug war gegen den geparkten Pkw geraten und hatte dadurch den linken Spiegel, die Fahrertür und das linke hintere Seitenteil beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort in Richtung Ausfahrt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2500 Euro. Als die Fahrerin am Nachmittag zu ihrem Fahrzeug kam, sprach sie ein ihr unbekannter Zeuge an und gab an, dass er die Beschädigungen gegen 13.10 Uhr bereits festgestellt habe. Die Unfallzeit liegt also zwischen 08.10 Uhr und 13.10 Uhr. Die Polizeibeamten stellten umfangreiche Spuren sicher. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere bitten sie den Zeugen, der mit der geschädigten Fahrerin sprach, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05971/ 938 - 4215 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell