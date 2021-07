Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Fahrradeigentümer gesucht - Wer erkennt sein Mountainbike?

Schwerte (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wurden in einer Wohnung in Schwerte mehrere Fahrräder aufgefunden, die als gestohlen einlagen. Bei einem weiteren hier abgebildeten Mountainbike konnte der Eigentumsnachweis ebenfalls nicht erbracht werden, so dass auch hier von einem gestohlenen Fahrrad ausgegangen werden kann. Eine entsprechende Anzeige liegt bislang nicht vor. Wer erkennt das abgebildete Rad und kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

