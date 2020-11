Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Versuchter Einbruch

GescherGescher (ots)

Vergeblich wollten Einbrecher am Samstag in Gescher in ein Wohnhaus eindringen. Die Täter schlugen das Fenster der Eingangstür ein, gelangten jedoch nicht ins Innere des Gebäudes an der Von-Galen-Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 13.30 und 20.15 Uhr. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

