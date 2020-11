Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Glascontainer brennt

BorkenBorken (ots)

Zum Brand eines Glascontainers ist es am Samstag gegen 23.00 Uhr in der Hansestraße in Borken gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich zunächst ein neben dem Container stehender Altkleidersack aus ungeklärter Ursache entzündet. Die Flammen waren schließlich auf den Glascontainer übergesprungen. Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell