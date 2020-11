Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - In fremder Wohnung aufgehalten

AhausAhaus (ots)

Regelrecht einquartiert hatte sich ein Mann in einer fremden Wohnung in Ahaus: Als die Bewohnerin am Donnerstag gegen 17.00 Uhr nach einer mehrtägigen Abwesenheit in ihre Räumlichkeiten zurückkehrte, fand sie im Wohnzimmer einen ihr Unbekannten vor. Als sie ihn ansprach, entfernte sich der offensichtlich alkoholisierte Mann nach einem Wortwechsel. Eine Zeugin beobachtete seinen Fluchtweg, woraufhin ihn Polizeibeamte festnehmen konnten. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 48 Jahre alte Tatverdächtige mit Gewalt Zugang in die Wohnung verschafft und darin übernachtet.

