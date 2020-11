Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unter Alkoholeinfluss gefahren

AhausAhaus (ots)

Alkoholisiert am Steuer gesessen hat in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer in Ahaus-Wüllen. Polizeibeamte hatten ihn auf der Straße Harmate kontrolliert. Nach einem ersten Test vor Ort erfolgte ein weiterer Test in der Polizeiwache in Ahaus. Das Ergebnis ließ auf einen Blutalkoholwert von circa 1,3 Promille schließen. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache eine Blutprobe. Die Beamten untersagten dem 45-Jährigen die Weiterfahrt, fertigten eine Anzeige und stellten den Führerschein sicher.

