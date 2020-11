Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Elektrofahrrad gestohlen

BorkenBorken (ots)

Auf ein Pedelec abgesehen hatten es Diebe am Freitag in Borken. Das schwarze Elektrofahrrad der Marke Fischer hatte verschlossen vor einem Haus an der Hauptstraße gestanden. Dort kam es zwischen 19.30 und 21.15 Uhr zu der Tat. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell