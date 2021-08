Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 10. August 2021:

Peine (ots)

Peine / Vöhrum: E-Bike Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Montag, 09.08.2021, gegen 14:20 Uhr

Eine 41-jährige Fahrerin eines E-Bikes ist am Montag gegen 14:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Vöhrum leicht verletzt worden. Demnach beabsichtigte ein 55-jähriger Autofahrer von einer Zufahrt eines Parkplatzes in die Pelikanstraße einzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei die bevorrechtigte Radlerin, so dass es zur Kollision kam und sie zu Boden stürzte. Die 41-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

