POL-ST: Ibbenbüren, versuchter Diebstahl aus Pkw

Ibbenbüren (ots)

Am vergangenen Wochenende (01./.02.05.2021) haben Anwohner der Ibbenbürener Innenstadt der Polizei mehrere verdächtige Beobachtungen gemeldet. Unbekannte betraten ihre Grundstücke und leuchteten mit Taschenlampen in die vor den Häusern abgestellten Fahrzeuge. Dabei sind sie unter anderem in zwei unverschlossene Fahrzeuge eingestiegen. Beute haben die Täter dabei nicht gemacht. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich: Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab. Auch wenn es auf Ihrem privaten Grundstück abgestellt ist. Vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß verschlossen ist. Achten Sie dabei, falls vorhanden, auf akustische oder optische Signale an ihrem Fahrzeug. Und lassen Sie niemals Wertsachen in ihrem Fahrzeug.

