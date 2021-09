Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: beim Ausparken Gas- mit Bremspedal verwechselt - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.09.2021, gegen 11.00 Uhr, verwechselte auf der Autobahnrastanlage Basel / Weil am Rhein ein 89-jähriger Pkw-Fahrer, beim Ausparken aus einer Parklücke, das Gas- mit dem Bremspedal. Dabei überfuhr er einen Mülleimer, weiter über einen Bordstein und prallte in die Schutzplanke. Der 89-Jährige sowie seine Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

