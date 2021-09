Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sonnenschirme auf Campus angezündet -Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.09.2021, gegen 03:00 Uhr, wurde das Polizeirevier Rheinfelden wegen eines Brandes auf dem Campus in der Jahnstraße alarmiert. Unbekannte zündeten dort vier Sonnenschirme an, welche von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnten. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt wird. Eine Fahndung nach den Unbekannten blieb erfolglos. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Telefonnummer 07623 74040, zu melden.

