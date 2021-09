Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Kennzeichendiebstähle - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 10.09.2021, auf Samstag, 11.09.2021, wurden im Fecampring und in der Neumarkter Straße von mehreren Autos jeweils das hintere Kennzeichen gestohlen. Sollten Zeugen in der genannten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden Sie gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden, Telefonnummer 07623 74040, zu melden.

