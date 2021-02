Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Fußspuren im Schnee verraten Werkzeugdieb

Leck (ots)

In der Nacht von Montag (15.02.21) auf Dienstag (16.02.21) kam es in Leck zu einem Diebstahl von hochwertigen Werkzeugen im Wert von ca. 3000 Euro aus dem verschlossenen Firmenfahrzeug einer Zimmerei. Am Fahrzeug konnten Schuhspuren im Schnee erkannt werden, die zu einer Wohnung in der Nähe führten. Ein Durchsuchungsbeschluss wurde erwirkt und bei der anschließend durchgeführten Durchsuchung konnte das gesamte Diebesgut durch Beamte der Polizeistation Leck im Keller des Tatverdächtigen wieder aufgefunden werden. Der 30-Jährige gestand, dieses aus dem Fahrzeug entwendet zu haben.

Der Anzeigende war sichtlich erfreut darüber, sein Werkzeug wiederzubekommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell