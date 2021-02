Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bagger stürzt in Klärbecken, Baggerfahrer kann kurz vor dem Versinken gerettet werden

Bild-Infos

Download

Bredstedt (ots)

Am Montagnachmittag (15.02.21), um kurz nach 15 Uhr, führte ein 55-jähriger Baggerfahrer mit seinem Bagger Reinigungsarbeiten an einem Klärschlammbecken durch. Seine Aufgabe bestand darin, die obere Schwimmschicht auf dem Becken abzutragen. Plötzlich stürzte der Bagger seitlich in das mindesten 1,50 m tiefe Klärschlammbecken und versank zum Teil in diesem. Die Kabinentür befand sich zu diesem Zeitpunkt in Richtung Beckengrund, so dass ein Verlassen der Kabine auf diesem Fluchtweg nicht möglich gewesen wäre. Die Kabine füllte sich rasch mit Klärschlamm und nur dem aufmerksamen und beherzten Handeln zweier Mitarbeiter, die auf dem Gelände des Klärwerkes arbeiteten, war es zu verdanken, dass der Baggerfahrer gerettet wurde. Ihnen fiel plötzlich auf, dass der Bagger, der zuvor noch von Weitem bei der Arbeit gesehen wurde, plötzlich verschwunden war. Die beiden Männer, 56 und 49 Jahre alt, liefen sofort zu dem Klärschlammbecken, erkannten die brenzlige Lage des Baggerfahrers, setzten einen Notruf ab, holten eine Leiter, die sie über den Schlamm in Richtung Fahrerkabine legten, überquerten diese, schlugen eine Seitenscheibe ein und befreiten den bereits bis zur Hüfte im Schlamm steckenden Fahrer. Nur kurze Zeit später wäre eine Rettung vermutlich nicht mehr möglich gewesen. Als die Rettungskräfte und die Polizei am Einsatzort eintrafen, war die Fahrerkabine bereits vollständig im Schlamm versunken.

Wie es zu dem Umstürzen des Baggers gekommen ist, ist zurzeit noch nicht klar. Der Baggerfahrer erlitt leichte Verletzungen und einen Schock.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell