Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit drei Beteiligten, zwei Leichtverletzte Personen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 248 zwischen Böhmerberg und Echte, Dienstag, 21.09.21, 05.25 Uhr KALEFELD (schw) - Am Dienstag, 21.09.21, gegen 05.25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Bad Gandersheimer mit seinem Pkw Audi A3 die K616 von Dögerode kommend in Richtung B 248. An der Einmündung zur B248 wollte der Bad Gandersheimer mit seinem Pkw auf diese in Richtung Echte einbiegen, als er den Pkw VW Polo des aus Richtung Böhmerberg herannahenden vorfahrtberechtigten 29-jährigen Nörten-Hardenbergers übersah. Um einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden Audi A3 zu verhindern wich der Nörten-Hardenberger mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrspur aus. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw VW Polo eines 43-jährigen Kalefelders. Der Kalefelder wurde dem Krankenhaus zugeführt. Der Nörten-Hardenberger wurde durch den Unfall leicht verletzt und der Gandersheimer kam mit einem Schrecken davon. Insgesamt entstanden an den Kraftfahrzeugen Schäden in Höhe von ca. 27.000,- EUR

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell