Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Ort: 37574 Einbeck, L 592, Engstelle unter der Bahnunterführung zwischen Garlebsen und Billerbeck. Zeit: 27.09.2021, gegen 17.35 Uhr

Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die Engstelle, aus Rtg. Einbeck kommend, in Rtg. Billerbeck. Hierbei beachtete sie den Vorrang eines 32jährigen PKW Führers aus Kalefeld, der ihr entgegenkam, nicht. In der Engstelle stießen die jeweils linken Außenspiegel aneinander und wurden beschädigt. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen dunkelen Kleinwagen der Marke Toyota Aygo, bzw. ein baugleiches Modell der Marken Citroen C1 oder Peugeot 107, vermutliches Baujahr 2007 bis 2009, gehandelt haben. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Zeugen oder andere Personen, die Hinweise auf den flüchtigen PKW oder die Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel: 05382-919200 oder an eine andere Polizeidienststelle zu wenden.(Jun)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell