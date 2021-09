Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Echte oder Düderode

Bad Gandersheim (ots)

Am Montag, 27.09.2021, gegen 16:15 Uhr, stellte der Geschädigte eine Beschädigung hinten links an seinem Pkw, einen schwarzen 3er Bmw, fest. Der Geschädigte habe seinen Pkw am Sonntag, 26.09.2021, gegen 17:00 Uhr , am Revival in Echte abgeparkt. Weiterhin könne die Beschädigung in der Zeit von Sonntag Abend bis zur Feststellungszeit in der 'Oberen Straße' in Düderode passiert sein. Die Schadenshöhe am Pkw beläuft sich auf ca. 1.000 EUR. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden. (Ge)

