Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Am Montag, den 27.09.2021, gegen 17:35 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem Pkw die L 592 aus Billerbeck kommend in Richtung Ippensen. An der Engstelle der dortigen Bahnunterführung kurz vor der Leine missachtete der oder die entgegenkommende, bislang unbekannte Fahrzeugführer/-in den Vorrang des Geschädigten Fahrzeugführers und fuhr mit diesem gleichzeitig in die Engstelle ein. Dort trafen sich die Außenspiegel beider Pkw. Der oder die verursachende Fahrzeugführer/-in setzte daraufhin die Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der linke Außenspiegel des Geschädigten wurde durch den Zusammenstoß komplett demoliert und es entstanden weiterhin leichte Kratzer an der Fahrertür. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 EUR geschätzt. Bei dem Pkw des Unfallverursachers handele es sich vermutlich um einen schwarzen Toyota Yaris. Der herausgebrochene Außenspiegel des Pkw konnte an der Unfallörtlichkeit aufgefunden werden und gibt weitere Hinweise auf den verursachenden Pkw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und der verursachenden Person geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden. (Ge)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell