Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (Kr.)37581 Bad Gandersheim, Gemarkung Dankelsheim Landesstraße 486, Abschnitt 80, Station 0,6, Fahrtrichtung Dankelsheim. Am 26.09.2021, um 11.00 Uhr, wurde festgestellt, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, die Landesstraße 486, aus Fahrtrichtung Altgandersheim in Richtung Dankelsheim mit seinem PKW befahren hatte. In einer scharfen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab , überfuhr einen Schilderpfosten und prallte anschließend in eine Schutzleitplanke. Am Unfallort konnte ein Fahrzeugteil aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben , dass diese Fahrzeugteil vermutlich zu einem Audi 80, B4, Baujahr 1991-1995, gehört. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ,ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von 1100,- Euro. Der PKW müsste erhebliche Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim, Tel.: 05382-919200, zu melden.

