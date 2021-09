Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruch in Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

27.09.2021 Einbeck OT Kreiensen | Am Montagabend zwischen 15:00 und 23:00 Uhr nutzen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit des Geschädigten aus, um seine Wohnung zu betreten und einen Fernseher, zwei Lautsprecher, einen Receiver sowie kleineres Diebesgut zu entwenden. Ein potentieller Zeuge habe in der Zeit zwischen 21:00 und 22:00 Uhr ein lautes Geräusch aus der betroffenen Wohnung wahrgenommen. Da es sich um sperriges Diebesgut handelt, wird von der Nutzung eines Fahrzeugs zum Abtransport ausgegangen. Sollten Sie verdächtige Fahrzeuge oder Personen im o.g. Zeitraum in Tatortnähe wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/91920-0. kl

