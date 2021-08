Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Cannabispflanzen nach Ruhestörung sichergestellt

Ludwigshafen (ots)

Nachdem der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen am Freitag-Mittag zum zweiten Mal auf eine Ruhestörung in Ludwigshafen Süd aufmerksam gemacht worden war, stellten sie durch das Wohnungsfenster des Unruhestifters sichtbare Cannabispflanzen fest. Die Wohnung des Verantwortlichen wurde durch die hinzugezogenen Polizeibeamten durchsucht. Hierbei konnten zehn Cannabispflanzen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 54-jährige muss sich nun als Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

