Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Café

Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter brach am Donnerstag (12.08.2021), gegen 4.40 Uhr, in ein Café in der Mundenheimer Straße ein. Der Täter gelangte in das Gebäude, entwendete aber keine Gegenstände. Durch den Einbruch entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

