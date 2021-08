Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 81-Jähriger von Auto erfasst

Ludwigshafen (ots)

Am 11.08.2021, gegen 10:20 Uhr, stand ein 81-Jähriger kurz nach der Einmündung zur Martha-Saalfeld-Straße auf dem Gehweg am rechten Fahrbahnrand. Zur gleichen Zeit fuhr ein 79-Jähriger mit dem Auto auf der K11 in Richtung Speyerer Straße. Als der 81-Jährige die Fahrbahn betrat, konnte der 79-Jährige nicht mehr bremsen und erfasste den 81-Jährigen mit seinem Auto. Der 81-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

