Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfallflucht ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 09. März 2021, kam es auf einem Parkplatz an der Hochelstener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer, der in Vechta wohnt, beschädigte einen VW Polo und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Der Verursacher konnte im Nachgang ermittelt werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 7000 Euro geschätzt.

