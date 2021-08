Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Wohnhaus

Hochdorf-Assenheim (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache brach am Donnerstag (12.08.2021), gegen 20.25 Uhr, ein Feuer in einem Wohnhaus in der Langstraße in Hochdorf-Assenheim aus. Der Bewohner des Anwesens konnte noch rechtzeitig das Gebäude verlassen und blieb unverletzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro. Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell