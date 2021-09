Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Northeim, Sollingtor, Mittwoch, 29.09.2021, 15.40 Uhr

NORTHEIM (Mü) - Mittwochnachmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 16-Jährige aus einem Northeimer Ortsteil befuhr mit ihrem Mofa den Kreisverkehr am Sollingtor in Northeim. Der Fahrer eines Lkw fährt ebenfalls in den Kreisverkehr ein und missachtet dabei die Vorfahrt der Mofafahrerin. Aufgrund dessen muss die 16-Jährige stark abbremsen, kommt zu Fall und verletzt sich dabei leicht. Der Lkw-Fahrer hilft der verunfallten Fahrerin auf, entfernt sich aber anschließend vom Unfallort ohne entsprechende Angaben zu seiner Person zu machen.

Es entstand ein Schaden von 300 Euro.

Das 7. Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell