Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Absperrpfosten - Krankenwagen

Werl (ots)

Am Donnerstag (12. August) befand sich gegen 15.45 Uhr ein 43-jähriger Werler mit seinem Pedelec auf dem Kurfürstenring. Als er nach links auf den Westuffler Weg fahren wollte, blieb er mit seinem Fahrradkorb an einem Absperrpfosten hängen und fiel hin. Nach dem Sturz wurde der leicht verletzte Werler mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

