Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Overhagen - Randalierende Jugendliche

Lippstadt (ots)

Eine Zeugin informierte die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. August) darüber, dass ab circa 2 Uhr mehrere Jugendliche im Bereich der Nepomukstraße Gullydeckel anheben würden. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung fand daraufhin in der Einmündung "Am Schloßpark"/"Nepomukstraße" ein abgeknicktes "Stopp-Schild" vor welches auf die Fahrbahn ragte. Entlang der Nepomukstraße waren fünf Gullydeckel ausgehoben und auf dem Gehweg abgelegt. Im Blidackerweg lag eine umgeworfene Dixi-Toilette auf dem Boden und eine zuvor am Straßenrand befindliche Sitzbank wurde augenscheinlich auf den Weg geschoben. Im Bereich des Blidackerweges konnten die Beamten dann eine Gruppe von drei Personen im Alter von 22 Jahren - 29 Jahren antreffen. Diese stritten die Sachbeschädigungen jedoch ab. Die Zeugin konnte hierzu in der Nacht nicht mehr befragt werden. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

