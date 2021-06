Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Brand im Motorraum

Niederlangen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Mittwoch gegen 22.50 Uhr während der Fahrt zu einem Brand im Motorraum eines BMW. Der Fahrzeugführer konnte das Auto noch rechtzeitig an der Ottomeyerstraße in Niederlangen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

