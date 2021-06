Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Hecke in Brand geraten

Werlte (ots)

Am Mittwochmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Straße Auf dem Langenhain in Werlte ausrücken. Ein Mann hatte beim Abflämmen von Unkraut eine Hecke in Brand gesetzt. Die Hecke brannte dabei fast vollständig ab. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr aus Werlte war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell