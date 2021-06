Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Blitzer mit Farbe beschmiert

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten die festinstallierte Blitzeranlage an der B402, in der sogenannten "Schleperkurve" in Haselünne mit weißer Farbe. Zeugen, die Hinweise zum Tatzeitraum sowie zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell