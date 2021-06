Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lehe - Ballenpresse in Brand geraten

Lehe (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Flüte in Lehe alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet während Feldarbeiten eine Ballenpresse in Brand. Das Feuer konnte durch den Brandentdecker eigenständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell