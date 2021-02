Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt. Polizeistreife stoppt innerhalb weniger Stunden zwei Autofahrer ohne Führerschein

Bad Segeberg (ots)

Durch ein riskantes Abbiegemanöver wird eine zufällig hinterherfahrende Polizeistreife am 04.02.2021, gegen 15:00 Uhr, auf einen 29jährigen Fahrer eines Pkw Ford aufmerksam und stoppt das Fahrzeug in der Tangstedter Landstraße (Norderstedt). Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann schon seit über vier Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Beschuldigte wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Eine Streifenwagenbesatzung stoppt am 04.02.2021, gegen 20.45 Uhr, in der Straße Falkenhorst einen Pkw Audi-Fahrer zu einer Verkehrskontrolle. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten mit einem Drogenschnelltest fest, dass der 31jährige Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte und zudem entwendete Kennzeichen an seinem Fahrzeug montiert waren. Auch einen Führerschein konnte der Beschuldigte nicht vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zur Beweissicherung wurde dem Norderstedter eine Blutprobe entnommen, der sich nun wegen Kennzeichenmissbrauchs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter einer Drogenbeeinflussung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell