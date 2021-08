Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ostönnen - Kolonne aufgefahren - Krankenhaus

Soest (ots)

Mit einer Verletzten und circa 8.500 Euro Sachschaden endete am Donnerstag (12. August), gegen 10.25 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Werler Landstraße in Ostönnen. Eine 44-jährige Soesterin befuhr mit ihrem Wagen die Werler Landstraße in Richtung Soest, als sie auf eine Fahrzeugkolonne aufschloss. Hinter einer landwirtschaftlichen Zugmaschine reihten sich mehrere Autofahrer bei Tempo 30 km bis 40 km/h ein. Ein hinter ihr herannahender 30-jähriger Autofahrer aus Arnsberg war kurzzeitig unaufmerksam und fuhr der 44-Jährigen trotz Bremsversuch von hinten auf. Die Soesterin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (reh)

