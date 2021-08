Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Ehringhausen - Aufmerksame und hilfsbereite Zeugin

Geseke (ots)

Eine aufmerksame und hilfsbereite Zeugin meldete am Mittwoch (11. August), gegen 23.45 Uhr, der Polizeileitstelle den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt. Die Frau befand sich als Beifahrerin in einem Wagen hinter einem 42-jährigen Geseker, der zwischen Esbeck und Hörste mit seinem Auto in "Schlangenlinien" unterwegs war und mehrfach mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Als er während der Fahrt sein Warnblinklicht einschaltete und den Wagen anhielt, ging die Zeugin von einer Notsituation aus, trat an das Auto des Mannes heran und bot ihre Hilfe an. Dieser verneinte dies und setzte augenscheinlich alkoholisiert die Autofahrt fort. Nachdem die Frau mit ausreichendem Abstand hinter dem Geseker weiter hinterhergefahren war, konnte sie die Polizei an das Fahrzeug heranführen. Als der 42-Jährige im Bereich Hauptstraße/Ehringhauser Straße versuchte abzubiegen, bog er zu spät ab und blieb auf dem dortigen Geh-/Radweg stehen. Nach eigenen Angaben hatte er zuvor ein paar Bier getrunken und mehrfach an einem Joint gezogen. Ein Atemalkoholtest endete mit 1,9 Promille und der Fahrt mit dem Streifenwagen zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus. Die Beamten fanden zudem bei dem Geseker noch eine kleinere Menge Cannabis auf, die genauso wie der Führerschein, sichergestellt wurde. (reh)

