Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken in den Kreisverkehr gefahren

UlmUlm (ots)

Gegen 23.45 Uhr ereignete sich am Freitag in der Dr.-Pfeiffer-Straße ein Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger PKW-Lenker fuhr zunächst in Richtung Kepplerstraße und wollte durch Befahren des Kreisverkehrs wenden. Beim Ausfahren kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und beschädigte ein Verkehrszeichen. Er fuhr dann zunächst auf dem Gehweg weiter, um kurz darauf drei geparkte PKW zu beschädigten. Erst eine Mauer beendete die Irrfahrt. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch festgestellt. Der Test ergab einen Wert deutlich über dem Grenzwert zur absoluten Fahrunfüchtigkeit. Nach der Blutentnahme wurde der Führerschein einbehalten.

+++++++++++++++++++++2129644;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell