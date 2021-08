Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl und Einsatz einer entwendeten EC-Karte

Kreis Soest (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse aus dem Zimmer einer Klinik in Bad Sassendorf am 6. Juni dieses Jahres wurde die daraus ebenfalls entwendete EC-Karte noch am gleichen Tag an einem Geldautomaten in Erwitte-Horn, missbräuchlich eingesetzt. Die dabei gefertigten Fotos werden nun nach Übersendung eines Beschlusses für die Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden abgebildeten Beschuldigten machen können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh) Über diesen Link gelangen Sie zu den Fotos der gesuchten Personen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/erwitte-horn-millinghausen-computerbetrug

