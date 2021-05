Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen, Tiefenbach - Anhänger entwendet - Zeugen gesucht

Östringen, Tiefenbach (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Fahrzeuganhänger. Der Anhänger der Marke Stema befand sich am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr noch auf dem Abstellort in Höhe des Anwesens Südstraße 44. Am Montagmorgen gegen 05.00 Uhr stellte der Besitzer das Fehlen des Anhängers fest. Der Diebstahlsschaden wird auf ein paar hundert Euro geschätzt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253 80260.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

