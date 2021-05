Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Karlsruhe (ots)

Mit über zwei Promille nahm ein 31-jähriger Autofahrer am Straßenverkehr teil und beging Unfallflucht nachdem er auf einen Roller aufgefahren war.

Gegen 20.00 Uhr am Samstagabend, wartete ein Rollerfahrer an einer roten Ampel der Haid-und-Neu-Straße, um nach links in den Ostring abbiegen zu können. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr der hinter ihm befindliche BMW-Fahrer auf den Roller auf, so dass der Rollerfahrer stürzte, sich hierbei aber nicht verletzte. Anstatt sich aber um Rollerfahrer zu kümmern, wich der 31-Jährige nach rechts aus, streifte noch die Ampelanlage und flüchtete anschließend. Durch Zeugenhinweise konnte der BMW-Fahrer schließlich auf einem Parkplatz in der Emil-Frommer-Straße angetroffen und kontrolliert werden. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

