Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Einbruch in Weingut

Edesheim (ots)

In der Nacht vom 31.07. auf den 01.08.2021 wurde durch unbekannte Täter in ein Weingut in Edesheim in der Ludwigstraße eingebrochen. Hierbei wurde eine Hintertür aufgehebelt und anschließend ein Fenster aufgebohrt. Im Innern des Verkaufsraums wurde Bargeld entwendet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter der 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

