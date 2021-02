Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (4. Februar) ist gegen 6.50 Uhr ein 16-jähriger Rollerfahrer verletzt worden. Dieser befuhr aus Richtung Bruchstraße kommend den Kreisverkehr "Stellwerkstraße/Am Bratzkopf". Er beabsichtigte, in die Straße "Am Bratzkopf" abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer von der Stellwerkstraße aus in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt des Rollerfahrers. Daraufhin stürzte der 16-Jährige mit seinem Roller. Zunächst gab er gegenüber dem Pkw-Fahrer an, dass er unverletzt sei. Der 62-Jährige gab dem Rollerfahrer vorsorglich seine persönlichen Daten. Zuhause angekommen bemerkte der Kradfahrer jedoch, dass er Schmerzen im Arm hatte und suchte gemeinsam mit einem Erziehungsberechtigten das Krankenhaus zur ambulanten Behandlung auf. Im Anschluss zeigte er den Unfall bei der Polizei an. Es entstand Sachschaden an dem Roller.

